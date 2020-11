Carlos Christian Varela: “Carguen un camión y vayan a reclamar a La Plata”

Así respondió el director del Hospital Vicente López a los becados que reclamaban por el pago de sus salarios adeudados desde agosto. Además, agregó que “la responsabilidad no es mía” e indicó que sí la tiene la Dirección Provincial de Hospitales y el viceministro de Salud bonaerense.

El titular del nosocomio provincial discutió con los trabajadores que cortaron el ingreso al predio en el marco del reclamo por los salarios adeudados, más allá de que en el video se registró que le dijeron que había otra entrada habilitada y el colectivo que ingresa ya estaba realizando su desvío.

“No quiero corte de calles, quieren manifestarse háganlo, tienen libremente para manifestarse. No deben cortar las calles. Reclamen ahí a un costado, tiene mucho lugar”, les dijo Varela con vehemencia. Y haciendo referencia a los representantes gremiales, les manifestó: “A ustedes les están diciendo cualquier cosa”.

Y responsabilizó al Gobierno provincial: “Se están manejando mal. Ya enviamos todos los papeles. En agosto. El problema es allá no es acá. Han laburado un montón, pero cortar esta calle no sirve. Carguen un camión y vayan a La Plata. Si yo pagara los sueldos no estarían así, no es responsabilidad mía”.

En la discusión, varios becados le plantearon las dificultades atravesadas por estos meses sin cobrar, desde no tener para pagar el alquiler y el temor de ser desalojado, hasta el hecho de llegar a la Navidad sin dinero ni poder darle de comer a sus hijos.

Varela insistió: “Todas las becas tienen un comienzo y una finalización. O continúan como beca o pasan a planta permanente. Todos ustedes fueron tomados por la contingencia Covid-19. Nosotros transmitimos lo que dice el viceministro y la Dirección Provincial de Hospitales”.

Y dijo una frase que despertó más enojo: “¿Vos te crees que no estamos peleando por esto? Lo sé lo que están pasando. Pero, ¿a donde lo van a cobrar? Si no tienen legajo…”

A partir de ello, varios preguntaron con mayor indignación “¿Cómo es que no tenemos legajo, por qué nos hicieron venir a trabajar entonces?”. A lo que el director respondió: “Yo no hago las planillas. Todos los papeles fueron a La Plata en tiempo y forma. Lo legajos empezaron a aparecer el mes pasado. El mes pasado aparecieron 30″.

El video