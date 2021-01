Ya no acompaña: “Me arrepiento profundamente de haber votado a este Gobierno”

Se trata de Pablo Oviedo, referente de los trabajadores municipales de ATE y la CTA Autónoma local, quien además manifestó cómo ve la gestión de Mauro García a cargo del Municipio, con las de cal y las de arena. (AL CIERRE, EL VIDEO)

El secretario general de la CTA Autónoma seccional General Rodríguez, Pablo Oviedo llamó a nuestro medio y pidió una entrevista para dejar en claro algún concepto para él, muy importante. Ya en la entrevista, manifestó su arrepentimiento “de haber votado a este Gobierno” y, por consiguiente, “de haber llamado a votar al Frente de Todos” en las últimas elecciones generales. Dio varias razones para su descontento con el Gobierno y también con sectores de Izquierda de los cuales esperaba más.

“Cambio de opinión basado en la dura realidad que nos toca vivir. Quien les habla, en su momento llamó a votar por el Frente de Todos en la creencia de que había que derrocar a Mauricio Macri. En eso no me arrepiento, pero este Gobierno siguió haciendo el ajuste que hacía Macri”, expresó Oviedo en diálogo exclusivo con La Posta Noticias.

Y argumentó: “En el marco de la pandemia se reduce el salario en un 25% a los trabajadores privados; en el marco de la pandemia desaparece Facundo Astudillo Castro; en el marco de la pandemia todavía tenemos conflictos en el Hospital Vicente López y Planes con compañeros que no pudieron ingresar a planta permanente y todavía no han cobrado”. “Hemos cambiado el collar y el perro sigue siendo el mismo”, aseveró el secretario gremial.

“Me arrepiento de haber llamado a votar al Frente de Todos”, lamentó. En esta línea, justificó: “Se han sacado la careta, son tan ajustadores como el gobierno que combaten. Unos se dirán nacionales, otros liberales, pero la esencia es la misma: ajustar a los trabajadores y al pueblo”. E insistió: “Me arrepiento profundamente de haber votado a este Gobierno”.

Para el Frente de Izquierda, también hubo un “palito”: Se refirió al sector que en general le quedaba más cómodo y aclaró que está decepcionado con la política en general porque “el FIT no ha pasado de lo testimonial, se debate más quién va primero en la banca y quién la va a rotar (método que realiza su partido como método para compartir la representación lograda entre los de la lista) cuando hay que discutir las necesidades del pueblo. Me parece una mezquindad que reproduce al neoliberalismo. Me representa el pueblo organizándose, como en la asamblea nacional de trabajadores autoconvocada”.

Cómo ve al Gobierno municipal tras cumplirse un año de gestión

Durante la misma charla, Pablo Oviedo también se refirió a la administración de Mauro García, sobre el cual prefirió no emitir opinión, aunque afirmó que “tienen consideraciones para los trabajadores”. De todas formas, sostuvo, “todavía los vehículos municipales están sin VTV (Verificación Técnica Vehicular), la mayoría de los vehículos en el Corralón Municipal salen precarios a trabajar y tenemos que salir a trabajar igual porque le tenemos que dar un servicio a la comunidad, pero salimos a riesgo de nuestras vidas porque los vehículos están sin VTV y en la mayoría de los casos no están arreglados como deberían estarlo”, explayó.

García habló de mejorar las condiciones edilicias del Corralón Municipal y el Ministro del Interior, Wado de Pedro se comprometió a colaborar. Fue una noticia ocurrida tras la nota con Oviedo, quizás se pueda considerar también la mejora de los vehículos, cuestión que se nota en Obras Públiucas, Tránsito y otras áreas.

Asimismo, aclaró: “Hemos avanzado en lo que refiere a garantizar que los compañeros cobren en tiempo y forma el sueldo. Esto hay que reconocerlo, pero nos preocupa el futuro y no lo vemos promisorio”.

Por otra parte, Oviedo valoró que el sueldo de los empleados municipales de General Rodríguez “sigue siendo uno de los mejores sueldos de la provincia de Buenos Aires y hemos sido por segunda vez consecutiva el segundo distrito que logra firmar un acuerdo paritario en el marco de esta pandemia”.

No obstante, observó que “hay áreas que están muy complicadas como Obras Públicas, la infraestructura de las salas periféricas; hemos estado planteando todo este año salas muy especificas como la de Agua de Oro que todavía tiene problemas de iluminación, del agua. Lo mismo pasa en Marabó donde los techos están rotos y así en líneas generales”.

Respecto de las responsabilidades, aclaró que “la crisis del Estado Municipal no es de estos últimos cuatro años, es de la Democracia, donde ninguna de las administraciones se han manejado como se deberían haber manejado y ninguna de las administraciones políticas, sean nacionales o liberales, le han prestado atención a la cuestión, por más que digan que el ‘Estado está presente’ hay que rediscutir qué se entiende por ‘el Estado está presente'”.

Por último, hizo hincapié en el personal a disposición y la necesidad de incorporar más gente al plantel. “Por la cantidad de barrios que somos en General Rodríguez, 77 barrios, estamos flojos de personal. Y eso hay que sincerarlo de una buena vez”, sentenció.

¿Un gremialista en el poder?:

Oviedo no ve a un representante gremial pudiendo asumir el poder, dado que no cree que se representen realmente las necesidades de los trabajadores. Puso de ejemplo a Moyano y a De Gennaro, con esa incógnita.

Mirá la entrevista completa: