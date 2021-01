La directora de Zoonosis municipal habló sobre el cuestionado cartel

Se trata de Bárbara Gagno, que explicó el señalamiento del cartel y lamentó el malestar causado en las redes sociales.

Tras la polémica desatada a partir de un cartel de la Dirección de Zoonosis que indica “no alimentar a perros en la vía pública y espacios en común”, la titular de dicha dirección –que depende de la Secretaría de Salud Pública y Desarrollo Social–, la veterinaria Bárbara Gagno, realizó aclaraciones respecto del señalamiento y manifestó su posición al respecto, además de referirse a las distintas opiniones que circularon a través de las redes sociales.

En diálogo con Radio Municipal FM 89.5, Gagno comenzó afirmando que los carteles con la mencionada indicación ya se encuentran colgados “hace más de un mes” en la Plaza Central ‘Martín Rodríguez’, en el Polideportivo Municipal –según contó, “por un pedido del director de Deportes” – y en la plaza del Predio de la Estación.

Asimismo, mencionó que “hay otros carteles que también dice que si salís con tu perro que lo lleves con collar y correa, otro que dice que levantes su materia fecal, otro que dice que no los lleven sueltos. Más que nada es un tema de empezar a reeducar, de tenencia responsable”. “Lástima que no salen a la luz esos carteles y sale éste”, lamentó la titular de Zoonosis.

Tras la breve introducción, explicó el origen del polémico cartel: “Este cartel vino más que nada por la cantidad de denuncias que tenemos respecto a los animales que están en la vía pública y atacan a las personas”, por ejemplo, “cuando vamos a los barrios y preguntamos de quién es el perro como para poder llevar a cabo nuestra actividad de control, nos dicen que les dan de comer pero no es de tal casa y no se hacen cargo cuando hay un problema”.

Y añadió: “Cuando a un animal le das de comer, el animal toma posesión del lugar y se queda ahí a cuidar a su ‘líder’. Cuando esto se hace en una plaza o espacio público, el perro va a defender el lugar y lo más probable es que si el animal es agresivo y vos te acercás a la comida o al lugar donde come, podría atacar”. A su vez, otro de los fines de ese señalamiento es, según dijo, “prevenir enfermedades que estos animales en la calle pueden ocasionar y los riesgos que pueden hacerle correr al ser humano”.

Por otra parte, Gagno hizo alusión a los distintos comentarios sobre el cartel en las redes sociales, por ejemplo en la publicación de Laura, vecina de Santa Brígida, quien expresó su indignación sobre la medida, la cual se hizo viral. “Veo mucho odio de parte de la gente. No entiendo la razón porque nosotros estamos acá para mejorar”, sostuvo.

Asimismo, defendió la posición tanto del Municipio como la suya en lo personal: “Nosotros no estamos diciendo que maten de hambre a los animales ni mucho menos. Yo amo a los animales y de hecho, en más de una ocasión yo he dado de comer a los animales que están en la calle”. “Anoche no podía dormirme por todo el odio que había en las redes”, afirmó.

De todas formas, vio positivo las distintas opiniones, a favor o en contra, que se trajeron a colación, porque, según remarcó, “está bueno que se lleve esto al debate”, aunque advirtió que “nunca con violencia. Decime lo que pensás y yo te digo de mi parte lo que pienso”, sentenció.

La vecina de Santa Brígida dio su parecer sobre los dichos de Gagno

Posterior a la charla radial de la directora de Zoonosis municipal, La Posta Noticias volvió a dialogar con Laura, la vecina que realizó la publicación repudiando la indicación del cartel que se viralizó en las redes sociales, especialmente Facebook, y como conclusión de las declaraciones de Gagno, sostuvo: “Es más de lo mismo. Van siempre con las mismas respuestas y no vemos las soluciones. Ahora por suerte va a entrar Protenencia (programa nacional), pero de parte de ellos nunca nada”, objetó.

Y sostuvo que “estaría bueno dejar que podamos trabajar todos en conjunto, que siempre desde otras gestiones intentamos unirnos, trabajar en conjunto”, remarcó. En este sentido, ejemplificó con “que el Hogar Canino antes no estaba en condiciones, ahora supuestamente sí, pero no sé realmente en qué condiciones porque es un cementerio de motos que secuestra Tránsito”. En definitiva, afirmó: “Nunca llegamos a ningún acuerdo con ellos. Todo lo que le planteamos, sugerimos, ayudas que ofrecimos y nunca llegamos a nada”.

“No está bueno que no escuchen a la gente. Ahora se preocupan por lo que dicen los demás, como que el pueblo genera odio, pero no es odio, sino que la gente está cansada de que tenga que pasar siempre por eso, de ver la desidia que hay, la superpoblación”, consideró. Y continuó: “En un montón de municipios usaron dinero para hacer comederos en los barrios, en las plazas, hasta cuchas comunitarias hicieron y acá quieren prohibir darles de comer. Me parece totalmente ilógico y sigo sin respuestas”, sentenció Laura.