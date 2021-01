Un cartel de Zoonosis despertó enojo de vecinos y proteccionistas

La Posta Noticias dialogó con la vecina proteccionista de animales que difundió la polémica determinación y se pronunció efusivamente en contra.

Foto principal: Archivo.

En las últimas horas, se viralizó a través de las redes sociales una publicación de una vecina del barrio Santa Brígida, de nombre Laura, quien emitió un descargo acompañado de una fotografía de un cartel de la Dirección de Zoonosis municipal en el cual se indica lo siguiente: “No alimentar a los perros en la vía pública o espacios en común”. El mismo cartel lleva los nombres de la Secretaría de Salud Pública y Desarrollo Social, de Zoonosis y del Intendente Mauro García.

En el posteo, Laura reclamó al jefe comunal sobre el “trabajo en la superpoblación animal” o en “multar a cada dueño irresponsable”. “¿Qué culpa tienen los pobres animales que andan cag*dos de hambre, famélicos, con sarna, Ehrlichia (refiriéndose a la erliquiosis), moquillo?”, preguntó indignada, y aclarando que ella es proteccionista y junto a sus pares se encargan de “sacarlos de las calles y hacerse cargo”, pagando y “debiendo fortunas” a las veterinarias “porque ustedes no nos dan ninguna solución”, apuntó. “Es una vergüenza este cartelito”, sentenció.

El posteo no tardó en replicarse en los distintos perfiles de la mencionada red social. En este marco, La Posta Noticias dialogó en exclusiva con la propia Laura, integrante del grupo proteccionista Somos Su Voz, quien reafirmó su posición respecto de la indicación de Zoonosis municipal, que puede verse colgada en determinados postes de luz de las calles del distrito.

“Estoy descolocada. No encuentro una razón válida para no hacerlo (alimentar a los perros) cuando nos cansamos de hacer el trabajo que le corresponde”, comenzó diciendo la vecina, y continuó: “Nos endeudamos durante lo que va del 2020 castrando de nuestro bolsillo, llevando animalitos a otros distritos donde sí se trabajó durante la pandemia para no seguir endeudando; nos levantamos miles de animalitos atropellados, enfermos, con tumores de Sticker, Ehrlichia, sarna, desnutrición, moquillo; llenamos nuestros hogares y refugios de animales rescatados; pagamos pensionados porque ya no hay lugar en ningún lado para seguir rescatando y ellos nos quieren obligar a no darles de comer cuando deberían, antes que nada, controlar la superpoblación animal”, apuntó.

“La desidia que viene teniendo Zoonosis desde hace varios años, hay jaurías por doquier, es tremendo”, cuestionó Laura, quien afirmó: “Siempre intentamos ayudar desde nuestro lugar al Municipio pero siempre nos dicen ‘Sí, sí’ y después nos siguen poniendo estás trabas ilógicas”. Además, aseveró que este tipo de medidas podría llevar a “dejarlos morir”.