Mauro García anuló el decreto que impide la contratación de familiares en el Municipio

El decreto municipal N° 172 había sido firmado el 5 de febrero de 2018 en adhesión a los decretos nacionales Nº 201/17; 202/17 y el provincial Nº 61/18. Todos ellos buscaban “promover la adopción de normas dirigidas a la preservación de la integridad de la función pública” y evitar así el nepotismo, una cuestión muy criticada por la entonces oposición local y hoy oficialismo, que definió dicho decreto como una “limitación caprichosa e inoficiosa”.

En su momento, el ex Intendente, Darío Kubar, había despedido a siete funcionarios con los que había algún tipo de vinculo de parentesco. Su decreto establecía que no podían “ efectuarse designaciones de personas bajo cualquier modalidad, en todo el sector público de la Municipalidad de General Rodríguez, que tengan algún vínculo de parentesco con el intendente municipal y/o secretarios, tanto en línea recta como en línea colateral hasta el segundo grado, comprendiendo también al cónyuge y/ o unión convivencial”.

Kubar había sido muy criticado también por la asignación de obras escolares a familiares y había sufrido informes televisivos lapidarios como el de C5N en marzo de 2018 sobre esa cuestión, así como también aquel recordado de “Gonzalito” Rodríguez para Canal 9 en el que se lo acusaba de nepotismo y de tener un “Municipio unifamiliar”. También había estado inmerso en la polémica por el alquiler de la propiedad donde se instaló el Juzgado de Faltas, que había sido adquirida recientemente por un primo del entonces mandatario, Juan José Kubar.

Lo cierto es que el principal argumento del nuevo Gobierno de Mauro García apunta con que el decreto impedía la designación de familiares para cargos de funcionarios públicos pero no para puestos de empleado de planta permanente. Por eso definen el decreto como “una limitación caprichosa e inoficiosa”.

Además, exponen que “resulta abundante e innecesario limitar el acceso a la función pública con criterios ajenos a los previstos por la normativa nacional y provincial en vigencia, más aún cuando se excluye de la posibilidad de ocupar cargos públicos a posibles candidatos por su sola condición de familiar del titular del Ejecutivo o de secretarios, por encima de su aptitud y capacidad profesional”.

Además, manifestaron en los considerandos de la derogación que “para el ingreso y designación de funcionarios públicos debe ser considerada como condición sine quanon su aptitud profesional y capacidades personales sumado a la confianza que todo funcionario debiera tener con el Intendente Municipal más allá de su accidentad caracter sanguíneo y/o de parentezco”. Y que “en suma, genera mayor efecto nocivo y dañoso para la Administración Pública la designación de familiares del Intendente Municipal de turno en la planta permanente del Municipio que la designación de funcionarios (sin estabilidad) en su gabinete”.

Obviamente la medida generó rebote en la oposición. Santiago Nino, dirigente radical y ex secretario Coordinador de Gabinete de Kubar, expresó en su cuenta de Facebook: “Sinceramente diría que se sacaron la careta. Estuvieron durante nuestra gestión diciendo que gobernaba el nepotismo, fueron crueles con funcionarios idóneo que estaben en nuestro gabinete por el sólo hecho de ser parientes de algún secretario o del Intendente. Realizamos un decreto para atender esa mirada y dimos de baja a los funcionarios, no de planta. Y ahora ustedes hacen un decreto para introducir a familiares que desde ya supongo idóneos. Injusticia política, en la gestión anterior al 2015 se designaron parientes en lugares recontra estratégicos y no hicimos de eso una bandera, pues reconocemos su idoneidad. Repito, injusticia política. Espero ver la idoneidad de esos nuevos funcionarios, espero que no les guste que le digan nepotista al gobierno de Mauro García. Yo no lo diré pero la gente, vaya uno a saber”.