Francisco Pin, sobre el oficialismo: “Criticaron cosas que ahora hacen exactamente igual”

El jefe del bloque de concejales de Juntos por el Cambio, hoy oposición en el Municipio, dialogó mano a mano con La Posta sobre lo que dejó el primer mes de la gestión de Mauro García, la denuncia por “persecución política” por parte de éste a raíz del recorte de horas a trabajadores municipales, la situación del SAME local y la situación económica del distrito, entre otros temas relevantes.

La entrevista completa con video al cierre:

La Posta (LP): -Estamos con Francisco Pin en el Concejo Deliberante para que nos cuente respecto de las novedades en este comienzo de año, que fue bastante activo. Sabemos que esto de pasar del oficialismo a la oposición lleva algunas adaptaciones y hemos notado que sos de los más activos, tanto en las redes como en los medios. Estás con muchas críticas respecto de algunos accionares del oficialismo y queríamos consultarte respecto de esas situaciones que venías marcando en estos últimos días.

Francisco Pin (FP): -Sí. Bueno, la verdad que fue… Como toda transición, del oficialismo a la oposición, son roles obviamente diferentes, funciones diferentes. En mi caso, además, se da que tengo que presidir el bloque de Juntos por el Cambio, lo que a lo mejor genera esa mayor disposición. Y de alguna manera fuimos planteando en el transcurso de este primer mes y un poquito más que va transitando la gestión del Intendente algunas cosas con las cuales no estábamos de acuerdo, siempre desde lo constructivo, porque arrancamos nuestra tarea formal como oposición aprobando y acompañando el Presupuesto Municipal pese a que habíamos hecho numerosas observaciones respecto del presupuesto, y después de eso esperábamos de parte de la gestión algunos gestos que no tuvieron, o mejor dicho no esperábamos algunas actitudes que tuvieron como el Decreto 2106, del recorte de horas a los trabajadores que ingresaron en la gestión de Cambiemos. Nos pareció y nos sigue pareciendo arbitrario y discriminatorio. Hoy tuvimos una reunión con el Intendente municipal en donde le dejamos una nota escrita sobre ese decreto.

LP: -¿No se volvió atrás? Porque algunos gremios decían que esto se iba a analizar caso por caso y que no iba a resolverse en el total de los casos.

FP: -El Intendente municipal en la reunión de hoy nos expresó eso mismo, que se iba a analizar caso por caso, pero yo entiendo que el decreto está vigente y estando vigente el decreto que recorta horas no sé cómo va a hacer el Intendente en la liquidación para estos trabajadores, que durante este mes no les avisaron nada y siguen trabajando 40 horas, cómo les van a pagar. Así que esperamos no tener sorpresas con el pago de los sueldos del mes que viene en función específicamente de eso. Que si bien es cierto que la respuesta que dicen, en este caso, los gremios es correcto, la respuesta del oficialismo es que van a hacer un análisis caso por caso lo que nosotros estamos pidiendo es la derogación del decreto, porque en la medida que no hay derogación del decreto el acto administrativo dictado es el de recorte.

LP: -¿Y si no se cumpliera estaría incumpliendo un propio decreto?

FP: -Estaría pagando erróneamente. Vos tendrías que ver cómo va a pagar las horas de esos trabajadores que tienen un espacio y es que no están notificados. Como los trabajadores no están notificados, o la mayoría no lo están porque tengo algún caso al que ya le han notificado de que le iban a sacar las 40 horas, entiendo que los que no están notificados deberían tener derecho a cobrar el horario extendido. Lo que ocurre es que, insisto, hay una incongruencia entre el acto administrativo dictado, que este decreto, y en la práctica no se cumple la notificación a la gente municipal que sigue trabajando las 40 horas. Con lo cual nosotros esperamos que no haya sorpresas y que aquellos que estaban trabajando 40 y siguen trabajando 40 y no fueron notificados se les pague como debe ser. Pero lo que nosotros planteamos es el sinceramiento del error que cometió el Intendente municipal y la derogación de esta norma, y el análisis caso por caso, efectivamente, como el mismo Ejecutivo lo plantea, pero que lo formalice a partir del dictado de un decreto derogatorio del 2106 y después del dictado de cada decreto por cada agente municipal analizando en cada caso si cumple con las horas, si no las cumple, si trabaja, si no trabaja, si las necesidades del servicio son reales o no son reales. Así como está, es discriminatorio.

LP: -No fue la única crítica que hicieron respecto de muchas cuestiones que ustedes evalúan que fueron criticadas a la anterior gestión y que ahora estarían siendo distintas.

FP: -Correcto. No sé si estarían siendo distintas, estarían siendo iguales. El tema es que criticaron cosas que ahora hacen exactamente igual. Por caso, el pago de los sueldos en el mes de enero, que se pagaron los primeros días de enero, de la misma manera que los había pagado nuestra gestión el año pasado con la diferencia de que cuando nosotros los pagamos tuvimos a los dirigentes que hoy están en el oficialismo haciendo notas, haciendo marchas, poniendo carteles en la puerta de la Municipalidad, con los sindicatos, con un paro de los trabajadores municipales. Ese fue el contexto en el cual nosotros pagamos, en tiempo y forma, los sueldos el año pasado. Este año la situación fue exactamente igual, se pagaron los sueldos los primeros días de enero con la diferencia de que los pagó otra administración y a esta administración no le hicieron paro, nadie le reclamó nada, no le pusieron ningún cartel. Entonces los mismos funcionarios que dijeron eso ahora hacen otra cosa. Lo mismo pasa con las designaciones del personal, que nosotros entendemos que muchas veces es necesidad de contratar determinadas especialidades o determinados trabajadores ó que no hay en el distrito o no aceptan trabajar por los sueldos que la Municipalidad paga, que en general son más bajos que los sueldos del sector privado, y que entonces hace que sea necesario a veces contratar personal de otro distrito. Nosotros lo entendimos en nuestra gestión como algo normal y lógico, pero en las propias redes podemos ver al Intendente actual cuando era concejal quejándose y diciendo que contratábamos empleados de afuera y que eso perjudicaba a los rodriguenses y que los rodriguenses pagábamos sueldos de personas que no vivían en General Rodríguez. Bueno, pasa y sigue pasando y, repito, no es una crítica a la medida, lo que es es una crítica a la actitud y al doble estándar, de criticar cuando sos oposición y después hacer lo mismo cuando sos oficialismo. Eso es lo que estamos viendo.

La derogación del decreto de familiares es otra muestra de esta hipocresía del oficialismo actual, que nos hizo operativos de prensa con medios nacionales, vinculados a la designación de familiares o no al Ejecutivo municipal. ¿Y qué es lo primero que hacen cuando llegan a la gestión? Es derogar el decreto, y ya vemos a algunos trabajadores, parientes, dentro de la gestión. Y yo vuelvo a decir lo mismo que dije en su momento. Yo no creo que haya otro requisito que no sea el de ser idóneo para trabajar en la Municipalidad y discriminar por si sos pariente o no, no está bien. Ahora, no es lo que ellos hacían. Cuando pasó en nuestra gestión era un escándalo de dimensiones de traer a un medio nacional. Ahora cuando ellos lo hacen, y otra vez nos encontramos con el silencio general.

LP: -¿Hay algún caso en particular que está y tenga que ver con alguna designación de familiares que te parezca que debería estar dentro de ese nivel de escándalo que les plantearon a ustedes?

FP: -Yo no creo que haya ningún caso que tenga que ser escandaloso. Me parece que no los había antes y que no los hay ahora. Que en todo caso lo que hay es una actitud distinta del oficialismo, que mientras era oposición era escandaloso y hoy no lo es. A mí que el Intendente designe a su esposa como responsable de la Casa del Niño no me parece ni más ni menos bueno. Depende cómo después se desempeñe en su rol generará la crítica que tenga que generar. Por su rol de funcionaria y no por su rol de “esposa de”. Ahora, cuando la esposa del intendente anterior trabajaba era un escándalo y lo primero que hacen es designarla en un rol de importancia, en una función de importancia. No me parece crítico eso.

LP: -Se habló de que ella, como estuvo ahí trabajando desde antes, esto no sería lo mismo que en la designación, en su momento, de Natalia Ruiz.

FP: -Yo insisto que es un doble estándar. En un momento si el pariente de turno nos cae simpático entonces está bien y si el pariente de turno no nos cae simpático está mal. Me parece que las medidas deben ser iguales y lo que criticamos de un lado lo tenemos que poder criticar del otro y poder sostenerlo, y que tenemos que sostener en hechos lo que dijimos en la palabra. Y acá no lo veo. Entonces, repito, y me parece que es lo más importante, no estoy hablando de si la funcionaria es buena o mala, estoy simplemente mostrando el doble estándar y la doble moral de un sector político que en la oposición veía las cosas de una manera y que ahora en el oficialismo hace las mismas cosas y parece que las ve distintas.

LP: -Respecto del SAME. Vimos un estado que publicaron en la oposición, vos sos uno de los que lo publicó, hablando de la posibilidad de que se privatice, que nuevamente se pase a un servicio de ambulancias privado.

FP: -Nosotros hoy hablamos con el Intendente y el Intendente se comprometió a mantener el SAME, pese a que nos dijo que el SAME le trae al Municipio una pérdida mensual de aproximadamente un millón de pesos. A lo le respondimos que para nosotros no era una cuestión de eficiencia económica, que es la prestación de un servicio básico, muy elemental, muy utilizado en Rodríguez, muy utilizado por un sector de la población que efectivamente tiene vulnerable y se encuentra con un servicio de calidad y gratuita, que en realidad paga a través de la tasa especial y que habría que hacer los esfuerzos para mantenerlo. El Intendente se comprometió a que lo iba a mantener, que había que encontrar estrategias para que el SAME sea autosustentable o autofinanciable. Nosotros estamos de acuerdo con buscar esas estrategias. De ninguna manera estamos de acuerdo con ninguna situación o maniobra que implique la eliminación del servicio y mucho menos la designación del servicio a alguna empresa privada.

LP: -¿Aún si fuera mixto? Si, por ejemplo, se incluyera una empresa a ser parte o a suplementar o a agregar servicios. También se habla de que el SAME está quedando chico por el crecimiento demográfico.

FP: -Son situaciones diferentes. Si estamos hablando de la ampliación del servicio ahí sí habría que estudiar la situación. Ahora, si se trata de reemplazar o quitar de ninguna manera estamos de acuerdo.

LP: -¿De qué manera se pueden evaluar métodos para financiar esa diferencia, ese millón de pesos mensuales o doce millones pesos anuales?

FP: -Por lo pronto, el SAME tiene una tasa y esa tasa se cobra junto con la tasa de servicios generales, y la tasa de servicios generales hoy tiene un alcance del 14 por ciento de las partidas municipales.

LP: -Un problema endémico, ¿no?

FP: -Desde ya. Pero que fuimos duramente criticados por eso así que tenemos muchas expectativas y el Presupuesto Municipal que nos mandó el Ejecutivo municipal así nos hace suponer, de que esta gestión tiene pensado mejorar esos índices. Nosotros vamos a tratar de aportar a mejorar esos índices, de hecho, hoy también lo conversamos con el Intendente municipal y esperamos que de parte de la gestión también haya estrategias para mejorar los índices de cobrabilidad. Si mejoramos esos índices de cobrabilidad el problema está resuelto porque si actualmente tenemos ese déficit por el 14 por ciento de las partidas pagas, con sólo suponer que mejoremos ese porcentaje de cobrabilidad vamos a estar ante un mayor ingreso por la tasa especial del SAME y por lo tanto con la posibilidad de ser financiado. Si ello no alcanzara deberíamos buscar otras estrategias que no impliquen poner más carga sobre los contribuyentes, sino que sean más eficientes en los recursos del Estado.

LP: -Habló algo el Intendente respecto de la situación financiera. Dijo de que estaba con una deuda flotante documentada de más de 200 millones y que además tiene un déficit de 80 millones mensuales que le habría dejado la anterior gestión. ¿Qué les transmitió respecto de la situación financiera, de cómo se va a sanear? ¿Les hizo alguna crítica estando ahí en persona respecto de esta situación?

FP: -No, no. Quiero decir que la charla con el Intendente fue cordial. Sí nos hizo esta descripción de esta situación financiera compleja, de esa deuda a la cual vos referís, y de la preocupación del Ejecutivo municipal por ir cumpliendo con esos compromisos, como es esperable. Nosotros con esto, primero que sostenemos que la Municipalidad en nuestra gestión prestó muchos más servicios que en el resto de la historia prácticamente de General Rodríguez. Desde ya que esos servicios generan mayores gastos. Tuvimos en la inflación un enemigo que tenemos que admitir y que no podemos ni esconder ni dejar de hacer nuestra autocritica respecto de eso, y eso generó obviamente mayores costos. Y tuvimos este problema de la cobrabilidad que, como dijiste, es endémico y que evidentemente tampoco supimos resolver. Entiendo que la gestión actual hoy nos habla de unos seis meses para sanear las cuentas municipales. A mí me deja pensar que si solamente necesitás seis meses para sanear la cuenta no debe ser un problema tan acuciante y tan grave, sin con esto desmerecer la situación ni no hacernos hacernos cargo de las críticas que tengamos que hacernos cargo.

LP: -¿En seis meses terminaría con el déficit mensual? ¿Qué sería “sanear”?

FP: -Eso tiene que aliviar la deuda que tiene con proveedores y demás, y en unos seis meses estaría.

LP: -¿Y el déficit mensual también?

FP: -No. Eso no lo aclaró. Pero nosotros entendemos a raíz de esto, quiero decir, que no es una deuda inmanejable. Que es una deuda que es importante, que hay que asumir, entendemos el peso que puede tener esa deuda en la nueva gestión y somos conscientes de esto, y por eso hemos acompañado el Presupuesto. Quiero decir, nosotros trabajamos sin presupuesto el año pasado porque quienes hoy son el oficialismo dijeron que era el presupuesto del ajuste y no quisieron aprobarnos el presupuesto municipal.

LP: -¿Y este presupuesto cómo viene en términos de ajuste?

FP: -Es muy buena tu pregunta. Yo hice una exposición bastante larga en el Concejo Deliberante sobre eso porque justamente es un presupuesto que prevé mayores incrementos en la recaudación, que prevé mayores incrementos en función de recursos propios de la Municipalidad, que es un presupuesto en términos generales bastante parecido al que no nos aprobaron a nosotros, pero que esas mayores recaudaciones y esas mayores previsiones de ingresos respecto de los recursos propios nos hacen suponer dos cosas: que, efectivamente, esta gestión va a mejorar sustancialmente los niveles de recaudación, que es lo que creemos, aspiramos y queremos, o que va a intentar meterle la mano en el bolsillo a los contribuyentes y aumentar las tasas, situación en donde no vamos a estar acompañando.

LP: -Las tasas. ¿Aumentaron en este fin de año? Hay muchos que hablan de que llegaron partidas con aumentos considerables.

FP: -Debió haber llegado con aumento porque tenemos un convenio de trabajadores municipales que ata en los aumentos de los trabajadores municipales a las tasas, con lo cual, cada vez que hubo ajuste, porque tenía cláusula gatillo el convenio de trabajadores municipales, cada vez que había ajuste por inflación, cláusula gatillo y automáticamente eso incrementaba el monto de la tasa. Así que es probable que eso haya sido así. Tengo entendido que este convenio vence ahora, con lo cual, es momento de renegociar con los trabajadores municipales y el Ejecutivo las condiciones de aumento de los trabajadores y ver si esa situación de estar atada la tasa al incremento salarial sigue así o no.

LP: -¿Eso ustedes lo ven como positivo?

FP: -Nosotros somos abiertos a discutir y a que evaluemos un esquema que no perjudique el ingreso de los trabajadores y que tampoco sea asfixiante para los contribuyentes. Creemos que hay que encontrar un equilibrio, que tenemos que trabajar en conjunto y esperamos ahí poder lograr los consensos para eso.

LP: -¿Hay algún tipo de ingreso que hayas visto que pueda ser el que dé esperanza, aire, a esta gestión respecto de nivelar las cuentas? ¿Hay algo en particular que no se haya podido explotar antes que realmente pueda ser un generador de recursos que no termine siendo del mismo lugar que siempre sale?

FP: -No. Yo lo que sí creo es que no creo que haya una veta encubierta que nos pueda generar ingresos extraordinarios. Lo que sí creo es que podemos tener una gestión que ordene, que vaya por los grandes contribuyentes deudores, por los contribuyentes deudores de mayor ingreso y con mayor capacidad contributiva, y que en eso sí hay que agudizar no sólo el ingenio sino el trabajo de ir hacia aquellas partidas, fundamentalmente de los contribuyentes que están en mejor condición de colaborar, aportar, y que no lo hacen. Es decir, estoy seguro que en aquellos sectores de mayores ingresos vamos a encontrar niveles de cobrabilidad de tasas bastante parecidos a otras partidas municipales de mucho menor recurso. Y me parece que ahí es por donde tenemos que empezar. Creo que la cultura tributaria debe ser de todos y es una obligación que nos comprende a todos los que son titulares de partidas municipales, pero que el Municipio debe necesariamente, como creo que, de hecho, lo está haciendo o lo plantean así desde el oficialismo, pedirle a los que están en mayor capacidad un mayor esfuerzo. No sé si después lo cumplen pero de alguna manera ese es su discurso.

LP: -Salieron fotos incluso con un francés bastante polémico durante la gestión de Darío Kubar, que tuvo un enfrentamiento con el Intendente, y hoy en día se nota una relación con el Intendente municipal, el desarrollo del polo y demás. ¿Recibiste algo respecto de ese sector que tantas veces se discutió de que si aportaba lo suficiente o no? Tuvo, de hecho, polémicas con gente que decía que el desarrollo del polo no dejaba cosas para General Rodríguez, que era para pocos, muy exclusivo. Justamente es uno de los sectores más concentrados que a la vez genera esta duda porque se han encontrado desde caballerizas colgados de la luz o que no pagan impuestos y esto generó un debate en su momento.

FP: -No me parece que sea para generalizar. Primero, que todos los sectores económicos debemos, debe el Estado, tratar de generar energías positivas que tengan que ver con mejorarles los servicios que el Estado debe prestarles, a la vez que exigirle el cumplimiento de sus obligaciones. Me parece que no es un sector en particular, crea yo, que esté más o menos beneficiado. Sí me parece que lo que hay que hacer es trabajar desde la producción, desde el turismo, desde el fomento, para que a esos sectores si ganan bien sigan ganando bien, pero que el Estado también aporte lo que tiene que aportar desde la prestación de los servicios y que después cobre lo que tiene que cobrar y los privados paguen y cumplan sus obligaciones. En la medida que hagamos eso, que encontremos razonabilidad en lo que cobramos, que los servicios que prestemos sean los que debemos prestar, vamos a encontrar esa armonía con todos los sectores que nos permitan mejorar nuestras condiciones de recaudación y por lo tanto la calidad de los servicios que se prestan y los estados de la cuenta municipal.

LP: -Para cerrar. ¿Cuál es el estado de Cambiemos en este momento? Hoy muchos se preguntan dónde está Darío Kubar, qué piensa hoy de las circunstancias que están en la ciudad, se sabe que volvió a dedicarse a su profesión. Has tenido charlas con él respecto de la conducción del espacio, es como que no está muy claro si hay o debe haber alguien que conduzca el espacio de manera por ahí personal o si en realidad es todo grupal y todavía no hay indicios de una conducción más personalista.

FP: -A mí me parece, en principio, que el ex intendente tiene derecho después de haber terminado cuatro años de una gestión dura a esta pequeña distancia que ha puesto. Me parece que además es saludable porque de alguna manera su opinión en un momento de transición hubiera estado sesgada por su condición de haber dejado la administración en estos días. Así que me parece que es una distancia temporal. Es una referencia muy importante de este espacio. Darío sigue siendo referencia y esperamos construir desde ahí. Juntos por el Cambio tiene distintas fuerzas políticas que lo integra y en esa construcción de distintas fuerzas políticas creo que tenemos que encontrar nuestra forma de trabajo, ahora desde la oposición, que no es la misma que desde el oficialismo, pero que en esa forma de trabajo sumamos todos los actores sin desmerecer que la personalidad de Darío sigue siendo referencial.

LP: -Te ha tocado muchos años estar con un radicalismo que estuvo en un sector, estuvo con otro, hizo alianzas con diversos grupos, partidos con ideologías diversas. ¿Este momento tan polarizado en el que existen Cambiemos y Frente de Todos lo ves estirándose mucho tiempo o crees que van a aparecer otras referencias más chicas? Porque esto se nota mucho en el Concejo Deliberante, donde realmente hay sólo dos fuerzas hoy y esto no pasaba hace mucho.

FP: -Son dos preguntas en una. La primera tiene que ver con el radicalismo. El radicalismo ha actuado, participado, en las últimas elecciones nacionales en general integrando distintas alianzas políticas. Yo creo que en general la política tiende a esta cuestión de las coaliciones electorales, con lo cual no me genera ni me causa agravio para nada. Creo que el radicalismo ha encontrado en Juntos por el Cambio un espacio en donde hay un sector muy importante de la población que tenemos que representar. Desde ya a Juntos por el Cambio lo integran fuerzas que tienen distintos perfiles, incluso la presencia del PRO a lo mejor tiene que ver con un partido que desde lo ideológico no ha estado en línea con el pensamiento histórico del radicalismo, pero yo pienso que estoy lejos de darle a Juntos por el Cambio una desventaja, le da un valor agregado que tiene que ver con eso, con nuestra diversidad, con nuestro encontrar coincidencias en puntos de vista diferentes. Sí creo que el radicalismo tiene que reafirmar su rol en Juntos por el Cambio y ser protagonista de esta coalición en términos local, provincial y nacional. Y respecto de la polarización, me parece que es producto de una sociedad que efectivamente está, de alguna manera, polarizada y fragmentada. Tenemos que buscar nuestros puntos de contacto, nuestros puntos de coincidencia. Tenemos que ser superadores y ser superadores no sé si significa que no exista más Juntos por el Cambio, sino darle a Juntos por el Cambio el contenido que la sociedad nos está pidiendo que le demos para poder ser alternativa de gobierno.