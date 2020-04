Sergio Maffía anunció que renuncia a su cargo en el Ejecutivo municipal

El anuncio se hizo público el último miércoles, 22 de abril, a través de una publicación en su perfil personal de Facebook.

Poco antes de las 17:00 horas del miércoles, Sergio Maffía dio a conocer -en su perfil de Facebook- su renuncia como subecretario del área de Obras, Servicios Públicos y Viviendas municipal y como responsable de las delegaciones de los barrios Bicentenario y Malvinas.

Según explicó, la razón principal de su decisión es precisamente “por conformar el grupo de personas de riesgo en tiempos de pandemia y no poder cumplir cabalmente con el cargo de subsecretario de las delegaciones que oportunamente fui honrado”.

Dentro del mismo comunicado, agradeció “al Intendente Mauro García, a todos los militantes, amigos y vecinos que me permitieron, con mis aciertos y errores, durante muchísimos años cumplir el rol de concejal de mi amado Gral. Rodríguez”.

Cabe recordar que Maffía ocupó durante muchos años una banca en el Honorable Concejo Deliberante y su rol como concejal es recordado a lo largo de los diferentes Gobiernos que ha tenido Rodríguez. Estuvo en ocasiones muy cerca de llegar a la Intendencia, siendo su mejor performance cuando perdió por pocos votos contra Marcelo Coronel en las elecciones de 2007. Había integrado y sido electo en la lista de Darío Kubar en 2015, pero tiempo después se fue de Gobierno en malos términos con el ex mandatario municipal. Entonces, volvió a su banca en el Concejo Deliberante pero la separó de Cambiemos formando su unibloque opositor PAR desde el cual se volvió un férreo opositor con denuncias por irregularidades y “corrupción” en el Gobierno del que formó parte. No fueron pocos los que le cuestionaron (incluso desde el bloque oficialista) las razones de por qué no había realizado una denuncia penal si había visto hechos de corrupción y cómo se había planteado ingresar al bloque de Cambiemos antes de que anunciaran el despido de su esposa. Él mismo había dicho que la cuestión de si se integraba al bloque o no, no tenía relación con su denuncia, dando a entender que la hubiese realizado igualmente. Desde ese lugar de opositor, se fue alineando con García y su espacio para las legislativas pasadas hasta el apoyo para las últimas elecciones, ya mucho más organizado y directo para con la precandidatura para llegar a la Intendencia.

Por último, afirmó que éste es el final de un ciclo personal, “cerca de mi jubilación”.