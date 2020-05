Tras las amenazas, la familia de Parque Granaderos volvió a pedir ayuda municipal en otro móvil de Crónica TV

Luego del informe del pasado jueves 7 de mayo en La Fraternidad, el canal volvió a poner un móvil televisivo al aire en nuestro distrito el viernes para contar la situación de la joven familia, que se despachó contra las autoridades reclamando que no cumplieron con la ayuda que dicen que les prometieron.

El conflicto se había hecho visible el jueves pasado, 7 de mayo, cuando en un informe de Crónica TV (en el programa conducido por Daniel Gretzschel), trataron el caso de una familia muy humilde que vivía en el fondo de Parque Granaderos, que denunciaba haber sido atacada por un grupo de jóvenes que con distintas amenazas le quitaron la casilla que habitan y además, amenazaron de vida a la pareja y hasta habrían apuntado con un arma a la bebé de ambos.

La familia había reclamado que hace un mes pedían ayuda pero no había resolución para con los responsables ya que incluso habían querido apuñalar al hombre de la familia y además no le habían contestado los pedidos de ayuda desde la secretaría privada del Municipio, a cargo de Javier Terragona, a quien le habrían pedido intervención y materiales.

Luego, en el móvil había aparecido la secretaria de Seguridad municipal, Ana Mottino, con un tenso diálogo con el notero y el conductor periodístico; y más tarde habían mostrado un operativo de saturación por la búsqueda de un sujeto de origen colombiano sindicado como uno de los que amenazaban a la familia. También salió al aire una mujer de apellido Encina, referente barrial, que había comentado que hacía 26 años que vivía ahí y que últimamente había gente que quería usurpar los terrenos de la zona. El móvil había terminado con un camión que había retirado los bienes de la familia para llevarlos a un depósito.

El viernes 15 de mayo, el móvil se ubicó en la estación de General Rodríguez y la familia (la joven pareja de Cintia y Brian, junto al bebé de ambos) volvió a reclamar ayuda del Estado. “Juntamos con mi familia la plata para comprar una casilla. Yo necesito el techo, nada más. Ellos (refiriéndose al Municipio) me querían dar un subsidio de $10.000. Ni el Intendente, ni quien es su mano derecha, aparecieron.

Decidí no firmar ese subsidio y traer a la tele. Que venga Ana Mottino a dar la cara como hizo después que fue a la Radio Municipal a hablar de que me había ayudado. Despues de que se fue Crónica, Ana Mottino desapareció. Y se fue con la señora del merendero que salió a hablar que nos ayudaba y es mentira”, manifestó Cintia.

La pareja asegura que les robaron algunas cosas que tendrían en el depósito guardadas, cuestión que salía en pantalla por TV.

Tanto Gretzschel como el notero recordaron los detalles del primer móvil que habían realizado por este caso y criticaron fuertemente a Mottino por la situación de que había llegado aquella vez sin barbijo y con un auto sin patente en la parte trasera. Pidieron con vehemencia la presencia de la funcionaria y de las autoridades municipales y volvieron a darle la palabra a Brian, pareja de Cintia, que dijo: “Ese día nos prometieron una reunión con el Intendente, y hasta ahora seguimos esperando respuestas. Dijeron que no nos faltaba nada en la casa, pero nos faltaba la garrafa que nos habían robado. No volvimos más al barrio. No sé quien se quedó con la casa. El comisario nos iba a llamar a declarar. Iban a mandar un móvil al lugar pero no pasó nada”.

Habrá que ver si esta situación se sigue estirando o si se resuelve, ya que la tensión continuaba y lo que trascendía era que la solución era muy compleja, puesto que el Municipio no iba a dar un terreno distinto del que estaban y que allí en el barrio, la familia no quiere volver por temor a represalias.

El móvil del viernes terminó minutos antes de que se anunciara como primicia la muerte del cantante Sergio Denis, por lo cual el eje de la cobertura del canal se movió hacia esa noticia por la tarde y ya no retornó a Gral. Rodríguez.