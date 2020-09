El Intendente le llevó una donación a una pizzería céntrica que había sido desvalijada

Se trata de Raúl El 13, que había sufrido el robo de distintos elementos y artefactos de cocina a mediados de agosto.

El último sábado, 5 de septiembre, el Intendente Mauro García se acercó a Av. España al 300, donde se encuentra la pizzería Raul El 13, para hacer entrega de una cortadora de fiambre y una balanza, dos de los elementos y mercadería que habían sido sustraídos del local entre la noche del miércoles 12 de agosto y madrugada del jueves 13.

Alrededor de las 21:00 horas de dicha jornada, el Jefe comunal ingresó al local céntrico junto a Sebastián Piccardo y realizó la donación a la que se habría comprometido previamente en una reunión con comerciantes locales, en el marco de los reclamos por inseguridad.





“García me llamó por teléfono y me dijo que iban a ir a la pizzería para hacerse cargo de lo que se habían comprometido”, comentó Gabriel, uno de los dueños de Raúl El 13. Y también mencionó un mensaje que le envió el Intendente tras su visita: “Después me mandó un mensaje, diciéndome lo siguiente: ‘Queríamos agradecer tu paciencia y comprensión en este momento tan difícil para todos y sobre todo para ustedes que perdienron parte de su trabajo por este hecho'”.

Cabe recordar que el robo sufrido por Raúl El 13 constó de un botín de aproximadamente $200.000, entre artefactos de trabajo y electrónicos y mercadería, y que debido a ello sus propietarios debieron cerrar por cinco días mientras esperaban el despacho de nueva mercadería para la reapertura. Desde entonces, podían encargarse de la producción de comidas gracias al préstamo de una balanza y la cortadora de fiambre de un conocido de los propietarios.