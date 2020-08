Comerciantes se reunieron con autoridades tras los últimos robos a dos pizzerías del casco céntrico

Fue el jueves 13 de agosto, luego del episodio ocurrido esa misma madrugada en la pizzería Raúl El 13, que se suma al de la semana pasada en el local del mismo rubro llamado Napoles. Pidieron más seguridad, desde la prevención hasta la captura de los delincuentes responsables.

Los recientes robos a las pizzerías Napoles y Raúl El 13 generaron mucho malestar entre los comerciantes y por eso el jueves solicitaron una reunión con las autoridades municipales y policiales para pedir explicaciones y “tratar de encontrar una solución o al menos que mejore algo”, dijo uno de los que asistió a la reunión, que habría tenido la presencia del Intendente, Mauro García, la cúpula de la Secretaría de Seguridad municipal con Ana Mottino y Daniel Ibarra, y los titulares de las comisarías.

El comerciante explicó a La Posta que “rescatamos la voluntad de hablar, y nos dirigimos con mucho respeto. No vamos a las reuniones por las cabezas de nadie, sólo queremos exponer la situación. Desde su lado, nos remarcaron, como es habitual, los problemas del sistema y las dificultades que tienen, pero bueno, nosotros también queremos que se haga algo y no ser siempre los perjudicados”.

Y finalizó: “En el robo de Nápoles el dueño aportó varios datos y se liberó una orden de allanamiento, según nos dijeron, a las cuatro horas, pero aún no se pudo identificar a los delincuentes. Queremos más rapidez porque si tardás ya no los agarrás. Y el robo a la pizzería Raúl El Trece fue en pleno centro y se llevaron cosas pesadas, no puede ser que nadie lo haya visto”.

Los comerciantes venían de participar en una reunión por seguridad a fines de julio y tenían previsto encontrarse en unos meses para ver que avances se habían logrado en la materia, pero estos episodios obligaron a acelerar el encuentro. “Cada vez que ocurra algo así pediremos una reunión”, cerró.