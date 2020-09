Crimen del Raffo: familiares de la mujer detenida cortaron Ruta 7 y pidieron su libertad

En la tarde del domingo 27 de septiembre, familiares y allegados a Nancy, la mujer detenida por el homicidio de José Maria Palavecino, cortaron Ruta 7 en reclamo por su libertad. Además, ratificaron la acusación por abuso sobre él y Claudio, hijo de la imputada.

La Posta pudo dialogar con Mayra, hija de Nancy, quien transmitió de forma individual el reclamo colectivo. Aseguró desconocer si su mamá cometió o no el crimen y dejó el esclarecimiento en manos de la Justicia, aunque reafirmó vehementemente la denuncia a Claudio, su tío, por abuso sobre su hermano menor de 17 años.

“Mi hermano dijo que Claudio y José María lo drogaron, lo empastillaron. El perdió el conocimiento, dopado. Eso está en la causa, el ya declaró, dijo todo. El sentía lo que le hacían pero no podía reaccionar. Claudio está detenido. Nosotros hicimos todo lo que correspondía, las denuncias en la Comisaría de la Mujer, llevamos a mi hermano al médico“, dijo Mayra y recalcó, disgustada con el accionar de la Justicia, que “dieron una perimetral contra los dos pero mi hermano estaba escondido y estos dos hombres libres como si nada, drogándose y tomando”

Sobre Claudio, el denunciado por abuso, manifestó: “Mi tío vive en La Fraternidad. En la rotonda de la plaza. Mi hermano si quedaba con él, iba allá. Compartía cosas con mi abuela. Los hechos sucedieron allá. El abuso fue hace dos meses. Mi hermano habló hace un mes. Estaba mal, no comía, no dormía. No aguantó más y lo contó”. Y agregó: “Claudio prendió fuego a una persona, en un templo hace muchos años. El toma vino, se droga, es esquizofrénico, es agresivo“. Y otro hijo de la mujer sumó: “Otras victimas de abuso hay, pero tienen miedo. Con las mismas pastillas de su medicación drogó a otros pibes.

Pese a estos antecedentes que aseguraban conocer, remarcaron que el adolescente igual iba a su casa porque “nunca vas a pensar que un familiar va a hacerte eso, es su tío”.

La joven explicó, además: “Están corriendo imágenes de estudios a mi hermano, que supuestamente es mentira. No nos dieron los papeles de los examanes, pero la abogada dijo que no hagamos caso, un papel así no puede estar divulgándose por todos lados porque es menor. Mi hermano no va a mentir con una cosa así. El está destruído”.

Sobre la situación judicial de Nancy, manifestó: “Mi mamá no declaró que fue culpable, según mi abogada. A ella le dieron un abogado del Estado que le recomendó que no declarara hasta que juntaran más pruebas. No sé nada. Está incomunicada. La trasladaron a la Comisaría de Ituzaingó. El martes se presenta la abogada para defenderla a mi mamá. No sabemos nada de lo que pasó. Lo que nos enteramos fue por la tele y nada más. Si mamá lo hizo, lo hizo por su hijo. No puedo decir algo que no sé. Quizás lo hizo en estado emoción violenta. Quiero que esté libre. Mi mamá no es una mala persona. Todo el mundo la conoce, sabe la clase de mujer que es“. Y otro hijo de la mujer añadió: “Pedimos la domiciliaria, le dan la pulsera a un chorro, asesino, y no se la dan a una madre“.

Por último, la joven reveló que “nos llegan amenazas de la familia de Palavecino que van a prender fuego mi casa. Que quieren agarrar a mi hermano abusado y lo quieren matar a palos. Es la hermana de José María, tengo capturas. Yo iré a hacer una denuncia, estas amenazas nos tienen mal. No sabemos nada todavía“. Y agregó que la denuncia por abuso generó una ruptura en la familia: “Mi abuela, mamá de Claudio, le cree a él y no a mi hermano”.

Por último, contó que volverán a realizar otra manifestación pública: “Vamos a organizar otra, no sabemos el lugar. Vinimos acá tranquilos sin querer hacer problemas. Vamos a ver que dice la abogada, no queremos perjudicarla a mi mamá.”.