Rompió el silencio el docente de Figueroa Alcorta imputado por homicidio: “Estoy pasando un infierno”

Se trata de Jonathan Blanco, quien en las últimas semanas fue liberado ya que la causa se recaratuló como “homicidio por legítima defensa”. Sin embargo, contó que la familia del fallecido lo está amenazando”.

La vida de Jonathan Blanco (31 años) cambió drásticamente a partir del último 19 de septiembre. Docente regular y del plan FinEs, vecino de Conesa y Urquiza, barrio Figueroa Alcorta, cometió el asesinato de un sujeto cuyo nombre sería Daniel Hurtado (40) en la tarde de la mencionada fecha.

En principio, Blanco fue detenido por la Policía y acusado de “homicidio”, pero con el correr de los días y las semanas, la causa dio un giro a su favor debido a los distintos testimonios brindados, en los cuales se hablaba de una “defensa legítima” por parte del docente, quien había acusado que la persona a la que mató le quería tomar la casa. Su declaración fue ratificada por la Secretaria de Justicia y Seguridad municipal, Ana María Mottino, y finalmente, la Fiscalía le dio la razón y lo liberó.

Sin embargo, los días que está viviendo el vecino de Figueroa Alcorta son muy difíciles. En declaraciones al programa “Sumate que no resta” –conducido por Julián Meneses Soulé y Alejandro Krewski– de Radio Municipal 89.5, Jonathan Blanco reflejó crudamente la realidad que está viviendo. Ante todo, sostuvo: “Mi detención fue injusta”. Y afirmó estar “pasando un infierno”.

Por otra parte, aseguró que “la familia me está amenazando”. En ese sentido, contó que ya tiene denuncias radicadas “contra Rubén Fernández, su hijastro, Maximiliano Ponce de León, los hijos de Fernández, un yerno también (Gonzalo Martín) y otros personajes que han traído de otros partidos con el fin de adueñarse del barrio”, detalló.

En este sentido, contó que “ayer (refiriéndose al martes 13 de octubre) apareció un auto con un masculino que manejaba y una mujer y me empezaron a tomar fotos”. “Hice la denuncia ayer mismo, pero hay una inacción de la Justicia”, reclamó Blanco. “Radiqué reiteradas denuncias a la UFI Nº 9 pero nunca tuve contestación respecto a esto. Estuve detenido en virtud de que legítimamente me defendí. Recién ahí la Fiscalía puso atención, pero por estas denuncias que estoy exponiendo, todavía no hicieron nada”, afirmó.

Durante la charla se quebró emocionalmente al decir que “desde el 20 de mayo vengo diciendo que me están amedrentando, que temo por mi vida, que vino gente presentándose como los jefes de la barra de Morón, y la Justicia no hizo nada y me dejó librado a mi suerte”. “Me han estrujado la vida a mí y a mi familia”, señaló, y advirtió: “Esta injusticia es crónica de una muerte anunciada”.

Además, se refirió al miedo que hay entre los vecinos y vecinas de Figueroa Alcorta al respecto, ya que, según dijo, se trata de personas que “se dedican a vender terrenos –ya han vendido dos manzanas, mencionó– que no son de su propiedad, que ocupan por la fuerza” y actúan como “sicarios”. “Ya no sabemos qué hacer”, expuso el docente. Y sintetizó: “Es una familia que está acá en el barrio y se adueñó a lo matón”.

Por último, Jonathan aclaró que sigue en General Rodríguez, lugar donde afirmó vivir hace 15 años. “No me voy a ir a esconder a ningún otro sitio”, cerró.