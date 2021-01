Video: Simón, el primer perro detector de narcóticos del Municipio

Es un labrador negro de 6 años, con dos de entrenamiento, que además puede encontrar divisas y capturar personas.

Durante el operativo de prevención desarrollado esta última semana en Las Latas, donde la Policía Federal detuvo a un hombre y secuestró un millonario cargamento de pirotecnia y además se descomisó mercadería tasada en aproximadamente $450.0000, se pudo ver la presencia de un perro negro colaborando con las pesquisas, oliendo los interiores de los vehículos y, en algunos casos, detectando supuestos restos de estupefacientes.

Se trata de Simón, el primer perro detector de narcóticos del Municipio, cuyo instructor, Carlos Acuña (Mayor del Servicio Penitenciario Federal), dialogó con La Posta Noticias y contó la historia del labrador, que tiene 6 años de vida y dos de entrenamiento, y su llegada a la Dirección de Zoonosis, donde se está llevando a cabo, en coordinación con el área de Seguridad, un programa de adiestramiento con otros perros para sumarlos a los trabajos de esta índole.

“Es un perro adiestrado a base de juegos. No se lo maltrata, no se lo droga, no se le pega. El perro trabaja a través del juego, su pelotita. Cuando la ve, se desespera por esto y cree que está jugando”, aclaró el entrenador sobre Simón, que vive con él desde hace varios años.

Seguido de ello, contó: “Yo estoy en el Centro de Zoonosis entrenando a los perros. Buscamos las características para que cumpla las condiciones de un perro de seguridad, es decir de búsqueda, de búsqueda de narcóticos, de divisas y que también puede detener a una persona”. “Trabajamos en Zoonosis, adiestramos a todos los perros, vemos a los que tienen las condiciones, y a los que podemos utilizar los ponemos a trabajar para el Municipio”, explicó.

También mencionó que él está retirado, y luego de ello realizó cursos internacionales de entrenamiento de caninos. “Como yo ya estoy retirado me puse a trabajar para la comunidad a través de Zoonosis, para poder rescatar a estos perros, entrenarlos y darles una función”, refirió.

Retomando a la función de Simón, aclaró que “además de ser un perro detector de narcóticos, es un perro que tiene una vida común de perro. Está en mi casa, juega con los chicos, con la familia, pero cuando lo solicitan como hoy sale a trabajar”.

Sobre la metodología de trabajo, explicó: “Yo le digo que busque y él busca, mete su nariz en todos lados. Sabemos que el perro tiene el olfato macrobiótico, es decir que separa los olores. Donde yo le señale con mi mano él va a oler y donde encuentre, me va a tocar con la pata delantera”. Y amplió: “Él encuentra todas las sustancias, cocaína y marihuana, pero a su vez encuentra armas y proyectiles. Cuando encuentra armas y proyectiles, ladra”. La realidad es que Simón, inactivo todo el año pasado, ya se encuentra a disposición para trabajar en los operativos estáticos a desarrollarse en las calles de General Rodríguez.

En cuanto a los caninos que realizan este tipo de trabajos de seguridad, el entrenador afirmó que cualquier perro puede ejercerlo. Aunque en Zoonosis, dijo, “buscamos lo que es fenotipo. Esta es una raza (la de Simón, labrador) que tiene la nariz cuadrada y más pelos olfatorios. Tiene la nariz más larga y más pelos olfatorios. Un caniche toy tiene una nariz más chiquita pero no quiere decir que no lo puede hacer. Esto es una aspiradora profesional y el caniche una aspiradora chiquitita”, ejemplificó.

Asimismo, sostuvo que la tarea con Simón es un trabajo en equipo porque “él usa su nariz y yo la experiencia y la inteligencia. Somos un equipo, un binomio. Él puede trabajar solo, pero puede pasar algunas cosas en alto. Estando yo le digo dónde buscar, aunque primero lo dejo que vaya él a buscar y si veo que empieza a dar vueltas en algún lugar, le indico en dónde”.

Por último, detalló la cantidad de perros que se encuentran adiestrando en el Hogar Canino Municipal y sobre la “resocialización” para ellos. “Cuando nos hicimos cargo con la directora Bárbara Gagno había 87 perros, hoy hay 12 o 13. Nosotros tenemos un programa de resocialización. Yo voy todos los días, saco a los perros, hay gente que les da de comer y los limpia, y le damos una socialización para poder entregarlo a una familia”. “Esto es el comienzo. Va a haber perros de búsqueda de personas, de búsqueda de divisas, de seguridad y queremos hacer un proyecto de perros de violencia de género”, adelantó.

Mirá la entrevista completa