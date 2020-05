El presidente de Loma Blanca hizo un descargo sobre el conflicto gremial que protagoniza su empresa

En el acuerdo concretado tras la reunión de fines de abril también habían participado representantes del Municipio, aunque el presidente de Loma Blanca no quiso responder las consultas de La Posta sobre su opinión respecto del rol de la Comuna en la negociación. Por su parte, se encargó de remarcar que “el Molino Harinero Loma Blanca cumplió con cada una de las cosas que el sindicato de molineros pidió y a la espera de los resultados de los estudios médicos que todavía no están disponibles, pero ante esta nueva extorsión es imposible seguir adelante. Responsabilizamos única y exclusivamente al sindicato de molineros de que no se pueda cumplir lo pactado y solicitamos ejercer el derecho de circular libremente para seguir entregando la mejor harina del país que se produce en nuestra querida cuidad de General Rodriguez”.