La víctima declaró que Rodrigo no es quien le robó y la justicia lo liberó

La mujer que declaró en la UFI N°10 y reconoció que el joven detenido, Rodrigo Galeano, no era quien le robó en la noche del viernes 4 de septiembre en la zona de Malvinas. La Justicia decidió que quede en libertad tras seis días en detención.

Según pudo averiguar La Posta, la mujer manifestó que al ver la fotografía de Rodrigo Galeano, el joven detenido, se dio cuenta de que no era quien la había asaltado. Además, se supo que manifestó que la noche del robo confirmó que la moto era una 110 cc. por los dichos de un cliente de la pizzería del lugar a los policías que se habían acercado a entrevistarla; sin embargo aclaró que al ver las imágenes del video se percató que no era la moto ni la persona. “Yo sólo dije que era una 110 pero no recordaba el color. Al ver las imagenes decidí aclarar lo sucedido”, expresó.





Unos días después del robo y de la aprehensión de Galeano (que fuera difundida en las redes de la Secretaría de Seguridad municipal -obviamente sin revelar su identidad-), trascendió la presentación judicial que realizó el abogado defensor Juan Ignacio Hayden al Juzgado de Garantías N°2 de Gabriel Castro para solicitar su excarcelación mediante el aporte de elementos probatorios que indicaban que esa noche, el joven se encontraba en otro sitio. Desde la Secretaría de Seguridad comentaron que por el horario, la zona donde circulaba y el dinero que llevaba consigo (que coincidía con el robado a la víctima) y las características de la vestimenta y la moto fueron los elementos considerados para mantenerlo detenido.

Ayer por la tarde, la familia de Galeano había cortado la Ruta 7 para reclamar por la libertad del muchacho, y su padre había declarado que en la noche en que ocurrió el episodio delictivo, su hijo había cobrado el IFE y el dinero que le habían encontrado era el que había sacado del cajero automático, operación que tiene registrada y documentada pese a que “le hicieron desaparecer el ticket”.