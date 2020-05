HCD: el oficialismo tomó la propuesta de los bloques opositores y habrá exenciones de tasas

Con 13 de los 15 concejales presentes –no pudieron estar Marcelo Basilotta y Guadalupe Udaeta– en el salón de reuniones de la Cámara Empresaria, se reinició la actividad legislativa local. Hubo momentos de acuerdos y otros de chispas.

Durante la mañana del miércoles 13 de mayo, y pese al reclamo de un bloque para que se haga de manera virtual, se llevó a cabo –presencialmente– la primera sesión del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de General Rodríguez tras haberse decretado el aislamiento social, preventivo y obligatorio a causa de la pandemia del coronavirus (COVID-19).

Durante la sesión, que se extendió de 9 a 11 horas, se trataron y aprobaron por unanimidad varios de los proyectos de ordenanza y comunicación dispuestos por los bloques que componen al recinto (Frente de Todos, Juntos por el Cambio y Juntos por el Cambio-Vidal Conducción); asimismo, algunos fueron derivados a sus respectivas comisiones.

Sin embargo, el tópico principal de la jornada fue el relacionado a la exención de tasas a comerciantes y emprendedores locales afectados en su economía por la cuarentena, cuya aprobación se dio por mayoría luego de repasar los tres puntos de la orden del día que aludían a éste: dos de la oposición (cada bloque presentó su punto), presentados el 6 y 7 de abril, y uno del Departamento Ejecutivo, presentado el día 5 de mayo.

En este sentido, se aprobó el proyecto del Ejecutivo, que se basó en gran parte en las ideas iniciales de Juntos por el Cambio y por Juntos por el Cambio-Vidal Conducción, con Oroño y Pin como principales autores.

En síntesis, el proyecto aceptado establece la exención del pago total o parcial de la Tasa de Seguridad e Higiene correspondientes a los meses de abril, mayo y junio. Cuando entre en vigencia, la medida alcanzará tanto a los comercios que debieron permanecer cerrados como a los que continuaron funcionando por su consideración de esenciales.

Por otra parte, fue aprobado por unanimidad el proyecto que contempla la implementación de horarios preferenciales en negocios y comercios para personas mayores y grupos de riesgo. Al respecto, el concejal Francisco Pin (presidente del bloque Juntos por el Cambio), señaló: “… No para que queden en el registro como una intención de voluntad, sino entendiendo que es el compromiso colectivo de transformar estas propuestas en realidades que nos permitan buscar soluciones conjuntas y consensuadas. En el caso que estamos analizando estábamos presentando un proyecto de ordenanza vinculado a la posibilidad de segmentar un horario preferencial para los grupos de riesgo en los negocios y comercios de Gral. Rodríguez. No un horario exclusivo que los obligue a salir en un horario determinado, sino un horario preferencial, que permita que no hagan colas, que no estén mezclados con las personas menores de edad, que, al parecer, son menos vulnerables a este virus”.

Otro punto que tomó relevancia en el recinto fue el pedido de Juntos por el Cambio-Vidal Conducción -explicado por Natalia Ruiz- respecto del repudio a la liberación de presos, al cual Carmelo Maslowski (Frente de Todos) respaldó, aunque objetó: “No queda en claro qué es lo que se aprueba. ¿La siguiente qué? Estimo que es una resolución, debería serlo. Por otro lado, faltaría un artículo tercero. ¿A quién va dirigido esto? ¿O es para que lo escuchemos nosotros en este recinto nada más? Evidentemente las decisiones de liberar presos, con las cuales particularmente yo no estoy absolutamente de acuerdo, pero es una potestad del Poder Judicial. Acá nada tiene que ver el Gobierno Nacional ni el Provincial, más allá de la expresión de algún funcionario que lo hace a título personal” “Por lo tanto, esto debe ser una resolución, debe tener un artículo tercero que dice ‘comuníquese el Poder Judicial de la Nación…’; en ese caso no tengo ningún inconveniente en acompañarlo y aprobarlo”. A ello, Fabián Polverini pidió que sea dirigido al Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, y luego de un cuarto intermedio, dirigiéndose al oficialismo, planteó: “Aprueban solamente la sentencia firme. Quiere decir que si hay un asesino y un violador que no tienen sentencia firme, ¿con esos no tenemos problemas? Es una duda nada más…”. Pero no pasó a mayores. Con las correcciones sugeridas por Maslowski (tuvo mayoría en votos ante Ruiz), el proyecto fue aprobado. Poli Caballero se habría abstenido.

A continuación, se debatieron tres puntos de la oposición en cuanto a la solicitud de información por el dinero de la Comuna y su utilización. Pin refirió lo siguiente: “Queremos saber detalles por escrito del Dpto. Ejecutivo sobre la construcción de este hospital, sobre el equipamiento futuro, sobre la administración futura. Y lo hacemos a título de información y pedido de comunicación y en forma constructiva, de la misma manera que en el proyecto de comunicación que sigue estamos pidiéndole al Ejecutivo qué ha adquirido. Nosotros vemos las innumerables donaciones de privados, de funcionarios, de concejales elementos de bioseguridad; hemos visto los aportes que se realizan […] sin una foto, sin una publicación (citó como ejemplos a la Cámara Empresaria y al Rotary Club), sin publicidad. Lo peor que podemos hacer en estas condiciones es aprovecharnos de las necesidades de la gente, pero en este contexto aparecer tratando de sacar provecho político de la acuciante necesidad que viven los vecinos es prácticamente de mal gusto. Entonces, demos el ejemplo desde nuestro trabajo legislativo. Es acá en donde los vecinos deben vernos trabajando, en esta función de proponer y controlar. Queremos saber en qué gasta el Ejecutivo los fondos y los ingresos de los rodriguenses, queremos saber cómo se organiza el Servicio Alimentario Escolar, también dejando constancia y testimonio”.

Escobedo le respondió: “Celebro sus palabras y coincido plenamente en que nos han votado, nos han elegido, para trabajar y legislar. Y sumándole a su buen discurso quería poner algunas cosas más en relevancia: en dos meses el Gobierno Nacional creó 12 hospitales modulares, una decisión del gobierno de la Nación y del gobierno de la Provincia. En Gral. Rodríguez se creó un hospital absolutamente sin ningún tipo de recurso estatal, y eso es un logro de una gestión increíble”. Y Juan Pablo Anghileri agregó: “No estamos para tener peleas estériles en definir una cuestión política, sino tratar de que esto pase, termine, no sabemos la fecha, pero hay que resaltar muchísimo el trabajo de todos los compañeros, en especial a aquel trabajador que no tiene una cuestión de la política”.

Luego de ello, se pidió el tratamiento en conjunto de estas tres comunicaciones (puntos 13, 14 y 15 de la orden del día) con el plazo de 45 días pedido por el oficialismo, y éste fue aprobado.

Pese a la buena organización y disposición de la sala de la Cámara Empresaria, hubo momentos de reunión en donde no se acataron el distanciamiento social y el uso de tapabocas.

Llegando al cierre, el presidente del HCD, Manuel Anigstein, destacó la realización de la sesión en este marco, pese a la intención que había de hacerse de forma online, cuestión que se giró a la Comisión de Legislación. Consideró que se pudo “sesionar con todas las medidas correspondientes” y que en “esta nueva era que se viene nos vamos a tener que acostumbrar. Esto vino para quedarse, estas medidas de seguridad creo que las vamos a tener que tomar por un largo rato”.

Y finalmente, tomó la palabra la concejal Ruiz, quien dedicó unas emotivas palabras al ex funcionario municipal Pablo Piccardo, fallecido hace poco más de un mes, al cual caracterizó como “a un compañero que nos ha dejado en esta vida terrenal, en esta momento de pandemia. Fue muy triste su despedida. Pablito Piccardo es un compañero que siempre lo vamos a recordar, que siempre lo vamos a tener en nuestro pensamiento recordándolo como un laburante, un tipo simpático, un compañero que siempre estaba para todos”. El cierre fue con un muy sentido aplauso por parte de todo el cuerpo de concejales y los de su fuerza, de pie.

Aclaraciones: